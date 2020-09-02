لبنان | حساب بهاء الحريري عبر تويتر تعرض لإختراق موقت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ دقيقتين آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 5:09 مساءً الشيخ بهاء رفيق الحريري تعرض حساب الشيخ بهاء الدين الحريري للاختراق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وتعليقا على الإختراق، نشر حساب الشيخ بهاء الحريري بعد استعادته تغريدة جاء فيها: “تعرض حساب بهاء الحريري لإختراق موقت ونُشرت تغريدات لا تمثلنا. تم حذف التغريدات ويتم التحقق من الموضوع مع إدارة الموقع”.

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