لبنان | مصر ترسل طائرة مساعدات طبية لوزارة الصحة و”CMA CGM “يطلق “باخرة إنسانية من أجل لبنان”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - تستمر الدول الشقيقة والصديقة بإرسال المساعدات للبنان والمتضررين جراء الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب.

وفي هذا الإطار، أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في بيان ان حطت في مطار رفيق الحريري الدولي طائرة من مصر على متنها فريق طبي ومساعدات طبية لمصلحة وزارة الصحة .

وأعلنت السفارة المصرية في لبنان في بيان، أنها قدمت صباح اليوم 550 وحدة من عقار “الرمديسفير” مهداة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى وزارة الصحة اللبنانية، وذلك في استجابة سريعة لطلب قدمه الجانب اللبناني أخيرا لهذا الغرض.

وتأتي هذه الشحنة لمساعدة لبنان في مواجهة جائحة كورونا، واستكمالا للدعم المصري المستمر للشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

خلف الحبتور: كذلك تسلم مستشفى المقاصد مساعدات طبية من مؤسسة خلف الحبتور دعما لجهوده الطبية والإنسانية الذي يقوم بها المستشفى لخدمة الناس طبيا وصحيا وحرصه على تقديم افضل العناية للذين أصيبوا في انفجار مرفأ بيروت.

CMA CGM : وأعلنت مؤسسة” CMA CGM ” الخيرية في بيان، أنها أطلقت “العملية الإنسانية “باخرة إنسانية من أجل لبنان”، بالشراكة مع مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وتشمل المساعدات معدات ومواد طبية ومعقمات ومواد للبناء ومنتوجات غذائية ستوزع على ما يقارب 18 مؤسسة غير حكومية و4 مستشفيات، إضافة إلى الصليب الأحمر اللبناني.

وأشار البيان الى أن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية للبنان في 1 أيلول، زار مرفأ بيروت حيث يتم تفريغ سفينة “أنكول” التابعة لمجموعة CMA CGM، من حمولتها الإنسانية الطارئة، واطلع من رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة رودولف سعادة على التفاصيل المتعلقة بالعملية الإنسانية، في حضور رئيسة مؤسسة CMA CGM الخيرية تانيا سعادة زعني، وممثلين عن الجهات المانحة وبينها شركتا Saint Gobain وSanofi، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تتلقى المساعدات وبينها Beit el Baraka وArc en Ciel وOffre Joie وLebanese Food Bank”.

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ولفت البيان الى أن “عمليات التفريغ والنقل البري للبضائع الإنسانية تنظم إلى ميدان سباق الخيل في بيروت، حيث سيتم توزيعها على المنظمات غير الحكومية والمستشفيات. وسيشرف الجيش اللبناني على عملية النقل، بينما تشرف السفارة الفرنسية على عملية التوزيع النهائية”.

السيستاني: بدوره، أعلن مكتب السيد علي السيستاني في لبنان، أنه بدأ “المرحلة الثالثة من تقديم المساعدات المباشرة للأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وستشمل هذه المرحلة منطقة زقاق البلاط القريبة من مكان الانفجار”.

ولفت الى ان “ممثل المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني في لبنان حامد الخفاف جال في منطقة زقاق البلاط واطلع على الأضرار التي تعرضت لها المباني السكنية، في حضور فاعليات المنطقة الدينية والاجتماعية”.

وذكر المكتب ان “المرحلتين الأولى والثانية شملتا منطقتي الخندق الغميق والكرنتينا”.

“بنك الغذاء اللبناني”: وقدمت مبادرة “بنك الغذاء اللبناني”، بدعم من شركة “نستله”، مجموعة من المنتجات الغذائية التي تم حصادها من أكثر من 60 مزرعة لبنانية، لأكثر من 2600 أسرة لبنانية تضررت من انفجار مرفأ بيروت.

وكان بنك الغذاء اللبناني لبى حاجات العائلات اللبنانية من المواد الغذائية الأساسية، قبل الانفجار من خلال برنامج صناديق الطعام الذي وفر الدعم للعائلات الفقيرة، وتمكن من توزيع 40 ألف صندوق غذائي على مدى الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.