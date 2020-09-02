لبنان | اديب: الحكومة يجب ان تكون حكومة اختصاصيين

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آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 4:32 مساءً
مصطفى أديب
بعد انتهاء الاستشارات النيابية، أمل أديب بتأليف حكومة بسرعة تنكب على معالجة الملفات الداهمة وقال: “سننطلق من مبدأ ان الحكومة يجب ان تكون من اختصاصيين تعمل على استعادة ثقة الداخل والخارج والمجتمع الدولي.”
وأمل التعاون مع مجلس النواب لاقرار القوانين اللازمة، ولفت إلى أن “هذا الوقت للعمل وليس للكلام وتفاءلوا بالخير تجدوه”
واضاف: “تبيّن بعد الاستشارات أنّ القواسم المشتركة أكثر من الخلافية وأيّ نقطة خلاف يمكن حلّها بالحوار ولمعالجة المشاكل الداهمة منها الأزمة المعيشية إنفجار المرفأ والإصلاحات”.
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