لبنان | بحصلي تفقد حاويات المواد الغذائية في المرفأ: لـفتح البوابة رقم 9 لتسريع إخراج البضائع

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

زار رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي اليوم مرفأ بيروت، وتفقد الحاويات العائدة لمستوردي المواد الغذائية الموجودة على أرض المرفأ منذ ما قبل 4 آب الماضي تاريخ الانفجار المأساوي والتي يقدر عددها بأكثر من 1000 حاوية ملأة بالسلع الغذائية المعدة للاستهلاك المحلي”.

وبعدما اطلع بحصلي من بعض المسؤولين على وضع المواد الغذائية الموجودة في الحاويات، طمأن الى ان “نتائج الكشف الذي جرى على هذه المواد الغذائية في داخلها اثبت انها صالحة للاستهلاك”.

والتقى بحصلي الرئيس المدير العام لإدارة واستثمار مرفأ بيروت بالتكليف باسم القيسي، واطلع منه على سير العمل في المرفأ وخصوصا في محطة الحاويات، فأثنى على “الجهود التي بذلت والاجراءات والتدابير السريعة التي تم اتخاذها والتي أدت الى إعادة تشغيل محطة الحاويات في وقت قياسي، وكذلك تسهيل أمور المستوردين والمصدرين والتجار”.

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ونقل بحصلي عن القيسي “تصميمه على بذل كل الجهود والامكانات لإعادة رفع كفاءة محطة الحاويات لتأدية دورها الأساسي في خدمة الاقتصاد الوطني على أكمل وجه، وكذلك لتسهيل أعمال المصدرين والمستوردين ومختلف المتعاملين مع المرفأ”.

وفي ختام زيارته، شدد بحصلي على “ضرورة الإسراع في إخراج حاويات المواد الغذائية التي تقبع في المرفأ منذ قبل 4 آب، وهذا وقت طويل جدا، فضلا عن حاجة السوق الملحية لها لتلبية احياجات المواطنين”، ودعا في هذا الاطار “كل الادارات المعنية لا سيما المختبرات الى زيادة ساعات العمل لانجاز الفحوصات اللازمة لإخراج البضائع”، كما دعا الى “فتح بوابة ثانية وهي البوابة رقم 9 التي تضع إمكانية استخدامها، بما يسمح من تخفيف زحمة الشاحنات الداخلة والخارجة من المرفأ والتي تؤخر عمليات خروج البضائع لساعات طويلة وتتجاوز في بعض الاحيان اليوم”.