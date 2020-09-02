لبنان | الجيش يدعو للوقوف دقيقة صمت يوم الجمعة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين قيادة الجيش في ذكرى مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت والذي راح ضحيته أكثر من 170 شخص، دعت قيادة الجيش المواطنين في مدينة بيروت إلى الوقوف دقيقة صمت بالتزامن مع قرع الأجراس ورفع الآذان في المساجد ووقف السير في محيط المرفأ لمدة دقيقة وذلك تزامنًا مع لحظة الانفجار أي عند الساعة 6 و7 دقائق يوم الجمعة 4 أيلول 2020.

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