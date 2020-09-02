لبنان | الراعي: اصبحنا على الحضيض اقتصاديا ومعيشيا وماليا ونموا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى عدم الخوف خصوصا عندما نرى كيف عاش لبنان سن الولادة من 1920 الى 1943 وعاش شبابه في مرحلة جميلة ورائعة ولكن ضمنها بعض الصعوبات التي تمكن من تخطيها فحقق ذاته حتى انه بات سويسرا الشرق بفضل حياده وصداقاته وارتباطاته وانفتاحه على كل دول العالم شرقا وغربا.

وقال خلال مشاركته باحتفالية المئوية الأولى لاعلان دولة لبنان الكبير في الكرسي البطريركي في الديمان: “عاش لبنان مرحلة اختبار الالم التي بدأت في 1975 بالحرب الاهلية وما بعدها وصولا الى اليوم حيث اصبحنا على الحضيض اقتصاديا ومعيشيا وماليا ونموا وبتنا كأننا على شفير الموت وبحالة نزاع سريري وتوجكل هذا الالم بانفجار المرفأ وبالكورونا التي تجتاح العالم ولكنني اكيد بان هذا المخاض المؤلم سيولد منه لبنان الجديد”.

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واضاف الراعي: “هذه مسيرة الشعوب والدول وعلينا ألا نخاف لأن من لا يختبر الصعوبة والالم في حياته يبقى صغيرا ولا ينضج حتى لو اصبح كبيرا، وهذه الاختبارات الصعبة التي مررنا بها ستساعدنا كي ننضج بلبنانيتنا وانتمائنا لهذا الوطن وولائنا له وثقتنا ببعضنا البعض التي هي واجب علينا ان نعيشه”.

وتضمنت الاحتفالية عرضاً ثلاثي الابعاد موثقاً ومصوراً استناداً الى أرشيف بكركي ومكتبة الوادي المقدس وأرشيف مؤتمر الصلح في باريس وحقبة الانتداب الفرنسي.

واضاء العرض على المسار التاريخي لدور الكنيسة المارونية في تأسيس الكيان اللبناني وصولاً الى اعلان دولة لبنان الكبير، 1920 ومنها الى استقلال 1943 حتى اليوم.