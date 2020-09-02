لبنان | لقاء جمع برّي وإسماعيل هنية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 7 دقائق لقاء جمع برّي وإسماعيل هنية التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية والوفد المرافق، في حضور المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل وعضو المكتب السياسي لحركة “أمل” محمد برجاوي.

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