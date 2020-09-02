لبنان | تكتل الجمهورية القوية: نريد أن تكون الحكومة مستقلة… ونعرف ما يريد لبنان أكثر من ماكرون

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن تكتّل “الجمهورية القوية” بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب في عين التينة، انّ حزب “القوات” يريد أن تكون الحكومة مستقلة من أصحاب الاختصاص لذا لن يشارك فيها ولن يقدم أسماء ولن يتدخل في تشكيلها.

وقال النائب جورج عدوان: “الحكومة السابقة أفشلتها المحاصصة تحت الطاولة وإذا لم تغير الحكومة العتيدة هذه الممارسة فهذا يعني اننا لم نقم بأي شيء ولا أحد يستطيع الضحك على الرأي العام”، لافتاً الى انّ “المطلوب من الحكومة عدا عن استقلاليتها أن تحيد نفسها عن الصراعات لأن المشكلة في لبنان اننا ابتعدنا عن كل الدول لأننا خلقنا عداوات وخصومات”.

وأضاف عدوان: “نحن بحاجة للتحقيق بجريمة انفجار المرفأ بإشراف ومساعدة وتعاون لجنة دولية لمعرفة الحقيقة”، مشيراً الى انّ “على الحكومة تأمين لكلّ الناس المأوى اللائق ومن واجبات الدولة رفع الضرر الذي أحدثته”.

Advertisements

واعتبر انّ “الاصلاحات يجب أن تبدأ بالكهرباء والاتصالات والمعابر الشرعية وغير الشرعية وبالتدقيق المالي”.

وقال: “لم نشعر أمس بكثير من العنفوان والسيادة عندما توجّه رئيس دولة ولو كان صديقاً لنا بهذا الكلام”، لافتاً الى اننا “بحاجة اليوم لاستعادة عنفواننا ووطنيتنا وهذا الأمر لا يمكن أن يكون من دون تغيير الطبقة السياسية أو أكثريتها”.

وشدد عدوان على انّ “حزب القوات خاض معركة الاصلاحات ولو أردنا الاستماع الى غيرنا لكنا سمّينا مصطفى أديب ومع احترامنا لماكرون نحن نعرف مصلحة لبنان أكثر منه وما يريده لبنان”.