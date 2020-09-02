كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 12:44 مساءً البابا فرنسيس قال البابا فرنسيس “لبنان يواجه خطرا كبيرا ويجب عدم التخلي عنه”، وطلب يوم صلاة وصوم في العالم من اجل لبنان في الرابع من ايلول لمناسبة مرور شهر على انفجار مرفأ بيروت، كما سيوفد أمين سر دولة الڤاتيكان الكاردينال پارولين لبيروت يوم الجمعة. وانتشرت صورة تظهر تقبيل البابا فرنسيس للعلم اللبناني. البابا فرنسيس يقبّل العلم اللبناني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | البابا فرنسيس يدعو الى يوم صلاة من اجل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.