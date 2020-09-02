لبنان | الفرزلي: أنا موجود بقوة الدستور ولا منة من أحد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 1:42 مساءً

إيلي الفرزلي

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قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، من عين التينة، اننا “ركزنا بشكل أساسي على مصلحة الاصلاحات التي ستنال منا الدعم الكامل وأؤكد أننا سنتجه الى النقلة النوعية التي بدأت بشائرها تطل على اللبنانيين من جهة الدولة المدنية”.

وقال الفرزلي: “أنا هنا لأني أورثوذوكسي في هذا النظام اللبناني الطائفي الذي نتمنى أن ينتهي ونثمن حركة ماكرون وله منا الاحترام والتقدير وعملية ادارة الظهر للمكون الارثوذكسي أصبحت غير مقبولة”.

وأضاف: “أنا موجود بقوة الدستور ولا منة من أحد والذي يعتقد أنه يستطيع الاستقرار على الاهمال مخطئ واعتبروا ان هذه الطائفة التي كان لها فضل على هذه الدولة ولن نساوم على هذا الأمر”.