لبنان | سلام: نريد حكومة مصغّرة والمطلوب شخصيات ذات كفاءة واختصاص

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 15 دقيقة

أكد رئيس الحكومة السابق النائب تمام سلام بعد لقائه الرئيس المكلف مصطفى أديب انّ “الوضع صعب والحالة عصيبة وما زال الغضب عارماً والناس يعانون والآلام كثيرة وما حصل أول أمس يصبّ في ما نادينا به وسعينا إليه وهو التمسك بالدستور”.

وقال: “يجب أن يسجّل انّ التكليف حصل قبل التأليف وعلينا المضي سريعاً في تأليف الحكومة وآمل ان يكون ذلك ضمن المصلحة العامة بعيداً عن مصالح ومنافع الجهات السياسية”.

وأضاف: “نريد حكومة مصغّرة بفريق عمل متجانس بقيادة أديب لعبور الاستحقاقات الصعبة لا سيما الاستحقاقات الاصلاحية”، وتابع: “اللبنانيون بطبيعتهم مسيّسون ولكن هناك فرقاً كبيراً بأن يكون الفريق الحكوميّ له أهواء وقناعات سياسية معينة وبين أن يكون الفريق الحكومي منتمياً الى قوى سياسية أو الى حزب سياسي”.

ولفت سلام الى انّ “المطلوب شخصيات مستقلة ذات كفاءة واختصاص للنهوض بما يواجهنا”.