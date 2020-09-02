لبنان | بالفيديو: هذه هي الرسالة التي نقلها ماكرون إلى “حزب الله”

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آخر تحديث: 2 - سبتمبر - 2020 10:35 صباحًا
ماكرون
رد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على سؤال مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف، عن الرسالة التي نقلها الى حزب الله عبر النائب محمد رعد بالقول “تماما ما قلته أمام الجميع.. هو كان من ضمن هذه الطاولة المستديرة، الحصول على تعهد بالنسبة للحكومة والاصلاحات وقد تعهد ذلك. وتحدث أيضا عن الانتخابات وهنا كان من ضمن الذين عارضوا الانتخابات المبكرة وتغيير القانون الانتخابي”.
واضاف خلال مؤتمره الصحفي في ختام زيارته للبنان “قلت أنه بالنسبة لي نتوقع تحقيقا مستقلا.. وعلى ضوء هذه النقاشات قلت له بوضوح ان هنالك اختلافا عندما نتحدث عن الوجود العسكري والتمثيل السياسي وهذا لن يكون جزء من برنامج الاصلاحات الذي نتحدث عنه في الأشهر الثلاثة المقبلة لكن سيأتي في وقت لاحق وهو وافق على ذلك”.
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