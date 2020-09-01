لبنان | تفاصيل تدابير السير في عين التينة غداً بسبب إجراء إستشارات تأليف الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 54 دقيقة

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن “رئيس الحكومة المكلّف د. مصطفى أديب، سيجري يوم الأربعاء 2-9-2020، إستشارات تأليف الحكومة، في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، اعتباراً من الساعة 10 قبل الظهر.”

وبناء على ذلك، أعلنت المديرية أنه “سيتم –اعتباراً من الساعة 7 من التاريخ المذكور- منع وقوف السيارات على جانبي الطرقات المؤدّية إلى المقر المذكور وفي محيطه، وإجراء تحويلات ظرفية، ومنع المرور على بعض التقاطعات وفقاً للآتي:

مقابل بنك بيبلوس (نزلة الطبش).

مقابل “شركة المازدا”، وتحويل السير بإتجاه تلفزيون لبنان.

بإتجاه نفق صائب سلام، وكورنيش المزرعة (بالإتجاهين).

بإتجاه “مفرق” الرملة البيضاء (الخطّ البحري).

عند إشارة “مطعم قريدس”، بالقرب من “غراند كافيه”.”

ودعت المديرية “المواطنين لأخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.”