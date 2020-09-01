كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 9:07 مساءً حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت افادت وزارة الصحة العامة انه باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 30/8/2020، إضافة إلى الدفعة الأولى من نتائج فحوص أجريت بتاريخ 31/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية. وجاءت نتائج 30/8/2020 كالآتي: Advertisements “رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

“رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

“رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

“رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

“رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية) وجاءت نتائج 31/8/2020 كالآتي: “رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

“رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

“رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية)

“رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

“رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية)

“رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

“رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

“رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

“رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

“رحلة دبي : الشركة الإماراتية 953 (جميعها سلبية)

“رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

“رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

“رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

“رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

“رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

“رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

“رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

“رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

“رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الصحة: 6 حالات ايجابية في نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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