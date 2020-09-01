لبنان | جنبلاط سلّم ماكرون ورقة “التقدمي” الاصلاحية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 8:48 مساءً النائب السابق وليد جنبلاط سلّم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في قصر الصنوبر، ورقة اصلاحية من اعداد “التقدمي”. للإطلاع على بنود الورقة اضغط هنا

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