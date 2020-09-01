- 1/2
- 2/2
ماصبونجي
اعتبر الصحافي الفرنسي اللبناني ايلي ماصبونجي أن “الاتفاق الفرنسي الاميركي بالنسبة لأي مبادرة تجاه لبنان موجود”، مشيرا الى أن “فرنسا تحصل على تأييد اميركي وحتى إن لم يكن التأييد علنيا”.
وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبّود عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن “هناك ما هو معلن في خارطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وما لم يقل نتيجة طبيعية لما اعلن”.
واضاف: “ماكرون اشترى وقتا من الاميركيين في موضوع العقوبات لاعطاء فرصة للبنان تسمح بالبدء بالاصلاحات الجديّة”.
وتعليقا على مقال “لوفيغارو”، قال: “نقاط استفهام كثيرة حول ما ذكر في مقال “لو فيغارو” ولكن القول بأن الرئيس مسؤول عن عمليات سرقة شكّل صدمة ولا أحد يستطيع أن يجد مصدرا فعليا للاتهامات وهناك نقاط استفهام حول ما ورد”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | صحافي: ماكرون اشترى وقتاً من الاميركيين في موضوع العقوبات لاعطاء فرصة للبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.