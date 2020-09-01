لبنان | صحافي: ماكرون اشترى وقتاً من الاميركيين في موضوع العقوبات لاعطاء فرصة للبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - منذ 3 ساعات

اعتبر الصحافي الفرنسي اللبناني ايلي ماصبونجي أن “الاتفاق الفرنسي الاميركي بالنسبة لأي مبادرة تجاه لبنان موجود”، مشيرا الى أن “فرنسا تحصل على تأييد اميركي وحتى إن لم يكن التأييد علنيا”.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبّود عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن “هناك ما هو معلن في خارطة الطريق التي رسمها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وما لم يقل نتيجة طبيعية لما اعلن”.

واضاف: “ماكرون اشترى وقتا من الاميركيين في موضوع العقوبات لاعطاء فرصة للبنان تسمح بالبدء بالاصلاحات الجديّة”.

وتعليقا على مقال “لوفيغارو”، قال: “نقاط استفهام كثيرة حول ما ذكر في مقال “لو فيغارو” ولكن القول بأن الرئيس مسؤول عن عمليات سرقة شكّل صدمة ولا أحد يستطيع أن يجد مصدرا فعليا للاتهامات وهناك نقاط استفهام حول ما ورد”.