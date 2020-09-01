لبنان | الجيش يدعو سكان هذه الأحياء التواجد في منازلهم غداً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 6 دقائق

صدر عن قيادة الجيش اللبناني أن “عمليات المسح تتواصل في عدد من المناطق المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت” معلنة أنه “في هذا الإطار تقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في محيط مستشفى الروم- حي الحكمة، نزلة العكاوي – صوفيل، حي السراسقة – مار نقولا وصولاً إلى كنيسة مار مارون – التباريس، وذلك يوم الأربعاء 2/9/2020.”

زطلبت قيادة الجيش من سكان الأحياء المذكورة التواجد في منازلهم تسهيلاً لعمل فرق مسح الأضرار.

وأرفقت مع البيان صورة جوية ولائحة بأسماء الشوارع التي ستتم فيها عمليات المسح.