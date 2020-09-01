لبنان | الأمن العام: ضبط سوريين يقومان بأعمال الصرافة مستخدمين عملة أميركية مزيفة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 11 دقيقة

كشفت المديرية العامة للأمن العام أن “دورية من المديرية ضبطت بتاريخه في محلة الدورة، السوريين (ح.ح.خ) و (م.ن.ب) يقومان بأعمال الصرافة مستخدمين عملة أميركية مزيفة وبحوزتهما مبلغ 2400 دولار من العملة المذكورة.”

وأشارت، في بيان، الى أنه “بناء لإشارة النيابة العامة المالية تم توقيفهما وإيداعهما مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية”.