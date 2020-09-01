لبنان | تجمع اتحاد المدارس الخاصة: لفتح المدارس في النصف الاول من ايلول واقرار بروتوكول صحي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 3 دقائق

عقد تجمع اتحاد المدارس الخاصة في لبنان مؤتمرا صحفيا في قاعة “كافييه تراسينا” في مجدليون شرق مدينة صيدا، ناقش خلاله القرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب، لاسيما في ما يتعلق ببداية العام الدراسي الحالي بموازاة الازمة المالية التي يعيشها لبنان وغيرها من الامور .

الرفاعي

وبعد اجتماع تربوي ضم العشرات من المدراء واصحاب المدارس والمؤسسات التربوية من مختلف المحافظات اللبنانية الذين يمثلون ما يزيد عن مئة الف تلميذ وتسعة الاف موظف وبحضور عدد من النقابيين التربويين ، تلا بيان المؤتمر رئيس تجمع الاتحاد الشيخ يحيى الرفاعي وقال: ” تداولنا في اخر التطورات والمستجدات على مستوى ادارة العملية التربوية في لبنان وناقشنا بعمق القرارات التي اتخذها وزير التربية وخصوصا فيما يتعلق بانطلاق العام الدراسي والازمة المالية التي تعصف بالبلاد كما استعرضنا سياسة وزارة التربية وحال التردد وسؤ الادارة التي تعتري هذه السياسة منذ تولي الوزير المستقيل طارق المجذوب”.

واعلن ” ان المجتمعين اتفقوا على النقاط التالية: القيام بكل ضغط مناسب على وزارة التربية بغية اتخاذ قرار بافتتاح العام الدراسي وانطلاقه في النصف الاول من ايلول الحالي لضرورات اجراء مراجعات متعلقة بانجاز كفايات واهداف العام الدراسي الماضي، وانفاذ قرار لجنة التربية لجهة اقرار مساعدة مالية لصناديق المدارس الخاصة غير المجانية البالغ قيمتها 350 مليار ليرة لبنانية وتسليمها باسرع وقت ممكن للمدارس، وتقديم مساعدات لوجستية للمدارس الخاصة خصوصا لجهة القرطاسية، بالاضافة الى اعفائها من مستحقات الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات للعام 2019 – 2020 وتخفيف نسب الدفع عنها للعام الحالي، الى جانب المسارعة بتسديد المنح المدرسية اسوة بالمدارس الخاصة المجانية والعمل على اقرار بروتوكول صحي قابل للتطبيق في كل المدارس بمساعدة المنظمات الدولية ووزارة الصحة واقرار قانون الدولار المدرسي للعام الحالي ما يتيح للمدارس تأمين حاجياتها الضرورية على اساس سعر الدولار الرسمي.”