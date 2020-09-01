لبنان | بهاء الحريري: إن أي حكومة يدعمها حزب الله هي فعلياً مفلسة أخلاقياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ 8 دقائق

غرد الشيخ بهاء الدين الحريري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه: “يجب أن ينظر شركاؤنا الدوليون إلى ما هو أبعد من النخبة الفاسدة، التي تقوم بتحريك الدمى السياسية (وتدفع بلادنا إلى الهاوية)، إلى نظام جديد تمثيلي وعلماني. إلى دعم نهج جديد، وليس النظام الحالي الفاشل!”

وأضاف الشيخ بهاء في تغريدة ثانية تعليقا على الحكومة التي يتم إنتاجها من ذات الطبقة السياسية:”إن أي حكومة يدعمها #حزب_الله هي فعلياً مفلسة أخلاقياً، فأي بلد يسمح لميليشيا مسلحة بالسيطرة على سياسته؟ يجب نزع سلاح حزب الله والسماح لـ #لبنان بالتطور بعيداً عن التهديد بالعنف والإرهاب”.

وتعليقا على مشهد وسط بيروت الآن والذي يشهد احتجاجات واسعة بشأن الوضع السياسي وتسمية أديب قال: “إن الاحتجاجات في #بيروت هي رفض واضح لفرض أمراء الحرب والميليشيات وحلفائهم لدمية سياسية. لا يمكن للبنان أن يستمر مع هذا النظام الفاسد فلا شرعية ولا مستقبل لبلدنا بدون تغيير حقيقي و #لبنان_جديد.”