لبنان | وزير الصحة الفرنسي في مطار بيروت يتحدث عن اختبار مبتكر وفريد

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وزير الصحة اللبناني ونظيره الفرنسي في مطار بيروت
قال وزير الصحة الفرنسي اوليفييه فيران خلال جولته في المطار مع وزير الصحة حمد حسن للاطلاع على الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا: “هنالك تجارب تجرى حاليا قبل التطبيق في ايل دو فرانس و CORSE، على نفس النموذج المقترح من قبل الدكتور رياض سركيس، وهنالك العديد من الأبحاث في نفس الإطار لمعرفة مدى دقة هذا الإختبار وحساسيته، لا سيما وان هذا الإختبار هو مبتكر وفريد ويجب علينا ان نعلم جميعا اننا نواجه هذا الوباء، غير الاعتيادي وهو ذات خصوصية مما يدفعنا للتطلع نحو اي اختبار والتدقيق فيه”.
وتوجه الوزير فيران بالشكر الى “جميع من اتاح الفرصة امامه لكي يتعرف على مثل هذا الإختبار في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت”، متمنيا ان “يلتقي مرة اخرى بالدكتور سركيس للحديث معه عن هذه التجربة وهذا الاختبار”.
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