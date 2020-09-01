لبنان | الشيخ ياسر عودة: مؤسف أن فرنسا تشارك السلطة محاولة اعادة انتاج نفسها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر الشيخ ياسر عودة عضو الهيئة الشرعية في مكتب السيد حسن فضل الله أن السياسية الطائفية هي البغيضة وليس الطوائف أو الأديان، مشيرا الى أن الأديان والطوائف استغلت من قبل الساسة المهيمنين على السلطة.

ورأى في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال”، أن الحاكم الكافر العادل، أفضل من المسلم أو المسيحي الظالم. وقال: “إن كان الحاكم عادلا لا ننظر الى دينه أو مذهبه”.

واشار الى أن “تدخل رجال الدين في السياسة أدى الى حماية الفساد والى اعطاء الفساد شرعية دينية”. وأضاف: “رجال الدين الذين وقفوا مع السياسيين أعطوا شرعية لهذا الفساد”.

وقال في تعليق حول احتضان رجال الدين للسياسيين: “الفاسد إن لم يرتدع لا بد من اقفال الباب بوجهه لا فتح الباب لاستقباله”.

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واعتبر ان الشرق محكوم للغرب، قائلا: “كل الذين في الشرق لا يمكن أن يصلوا الى الكرسي الا إن كانوا أتباعا للخارج”.

ودعا الى التوقف عن الحديث بلغة الطوائف والفرقة بين الناس.

واضاف: “يعنيني أن يكون هناك دولة تحترم الانسان ولا يهمّ من يكون في سدّة رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو المجلس النيابي”.

وردا على سؤال حول المثالثة قال: “طرح المثالثة، محاولة لانتاج أنفسهم من جديد. طالما أن هناك غيابا لقانون الحقوق والواجبات، سنبقى هكذا في دائرة المثالثة التي ربما تأتي بمرابعة ومخامسة وغيرها، عند كلّ مفترق تاريخي”. واضاف: “مؤسف أن فرنسا تشاركهم في هذه العملية في محاولة اعادة انتاج انفسهم”.

واعتبر أن مسألة السلاح تحلّ اقليميا ودوليا وليست بأيدينا.

وعن موضوع الحياد قال: “أنا مع تحييد لبنان لأجل الحفاظ عليه ولكن ذلك يحتاج الى لقاء كلّ الافرقاء. لا بد أن نتفق على صيغة”.