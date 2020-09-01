لبنان | الشيخ خلدون عريمط: الذين توالوا على الحكم لم ينتجوا وطنا صالحا بل مزارع طائفية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 07:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأى القاضي الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات انه من المؤسف أن الولادة التي حصلت عام 1920 لدولة لبنان الكبير والتي مضى عليها مئة عام، لم تكن موفقة لأن السياسيين منذ تأسيسه لم يستطيعوا أن يبنوا وطنا، بمعنى أن يبنوا ثقافة المواطنة.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال”: “من المؤسف أن الجميع مشترك في هذه الخطيئة”.

واضاف: “منذ مئة عام حتى الآن لم يبنوا وطنا ولم ينشروا ثقافة المواطنة”. وتابع: “الذين توالوا على الحكم منذ مئة عام حتى الآن لم ينتجوا وطنا صالحا بل مزارع طائفية”.

واعتبر ان رجل الدين مواطن كباقي المواطنين. وردا على سؤال حول البركة التي ينالها اي رئيس حكومة من دار الفتوى للانطلاق في عمله، وإن لم تكن مباركة للاداء، قال: “المباركة لا تعني عدم بناء وطن. كل المفتين كانوا يطلبون من رؤساء الحكومات بناء وطن”.