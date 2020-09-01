لبنان | الكتيبة الإيطالية ترمم قسم الامراض الداخلية في مستشفى بنت جبيل الحكومي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ 52 دقيقة

دشنت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب “اليونيفيل”، الطابق الأول المخصص لقسم الامراض الداخلية في “مستشفى بنت جبيل الحكومي”، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي أندريا دي ستازيو، رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور توفيق فرج، رئيسي بلديتي عيترون المهندس سليم مراد ويارون علي تحفه، منسق العمل البلدي في إتحاد بلديات بنت جبيل حسان الصغير، وعدد من فاعليات المنطقة، الاطباء والممرضين، وضباط من الكتيبتين الإيطالية والايرلندية في “اليونيفيل”.

وتأتي المبادرة بالتنسيق بين الدكتور فرج ورئيس بلدية بنت جبيل المهندس عفيف بزي، من جهة، وقائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال دي ستازيو الذي منذ وصوله إلى لبنان وتسلمه مهماته في الجنوب منذ شهر وهو يجول واضعا نفسه وطاقمه في الصف الأمامي، مسخرا إمكاناته وطاقته في خدمة السكان المحليين ان في مواجهة جائحة كورونا او على الصعيد الخدماتي والصحي والاجتماعي.

الدكتور فرج أعرب عن امتنانه لليونيفيل الإيطالية ولقائدها الجنرال دي ستازيو على “ترميم الطابق الأول من المستشفى وتأهيله ما أعطى قيمة مضافة لتطوير المستشفى”.

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وشكر الإيطاليين ومكتب التعاون المدني العسكري التابع للواء ساساري على “الدعم الذي يقدمونه الى السكان في جنوب لبنان من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والمهمة في المنطقة”.

واعرب الجنرال دي ستازيو عن سعادته “لإنجاز المشروع الحيوي لأجل صحة الأهالي في الجنوب وان تطوير المستشفى الحكومي حاجة ماسة في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها”، مقدرا عاليا “الجهود المشتركة التي بذلتها الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل والتعاون مع السلطات المحلية في القطاع الغربي لمكافحة فيروس كورونا مستفيدين من المعاناة الإيطالية والخبرة التي اكتسبت من أجل الخروج من الازمة بأقل الأضرار”.