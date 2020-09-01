لبنان | “سيدروس” بنك: لا علاقة لنا باي طرف سياسي

أكدت إدارة مصرف سيدروس ألا علاقة لـ”سيدروس بنك” باي طرف سياسي كان، لا فخامة رئيس الجمهورية ولا عائلته ولا سواهما.
وشددت في بيان على أنه ليس للأشخاص المذكورين في مقال صحيفة “لو فيغارو” أي حسابات لدى مصرفنا.
ولفتت الإدارة إلى أن سيدروس بنك هو ملك للمساهمين فيه من دون سواهم، وهم مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والسعوديينّ مذكورين على الموقع الإلكتروني للمصرف.
وصدر عن ادارة مصرف سيدروس البيان الاتي:
أشارت صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية في سياق احد تقاريرها الى “سيدروس بنك”، بوصفه بنك التيار الوطني الحر وعائلة رئيس الجمهورية، وعليه يهمّ ادارة سيدروس توضيح ما يلي:
1- لا علاقة ل”سيدروس بنك” باي طرف سياسي كان، لا فخامة رئيس الجمهورية ولا عائلته ولا سواهما.
2- ليس للأشخاص المذكورين في مقال صحيفة “لو فيغارو” أي حسابات لدى مصرفنا.
3- سيدروس بنك هو ملك للمساهمين فيه من دون سواهم، وهم مجموعة من المستثمرين اللبنانيين والسعوديينّ مذكورين على الموقع الإلكتروني للمصرف.
4- إن المصرف ملتزم كافة القوانين ويطبق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.
5- تستغرب الادارة ان تسقط صحيفة ذات صدقية مثل “لو فيغارو” في هكذا خطأ ولا تكلف نفسها عناء الإطلاع على الموقع الإلكتروني أو الإتصال بإدارة المصرف لمعرفة الحقيقة الواضحة كل الوضوح.
6- ان الادارة تحتفظ بحقها في الإدعاء على الصحيفة ومن يظهره التحقيق محرّضاً كان ام مساهماً في تهديد مصالح المودعين واعمال المصرف.
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