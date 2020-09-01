لبنان | عون: ليكن الأول من أيلول 2020 محطة انطلاق للبنان جديد

رئيس الجمهورية ميشال عون
أعلن الرئيس ميشال عون للرئيس الفرنسي إيمانويل أن “وجودكم في ما بيننا يسطّر فصلاً جديداً من التاريخ المميز الذي يربط بلدينا وشعبينا”.
وقال: “ذكرى إعلان دولة لبنان الكبير تجمعنا اليوم مئة سنة منذ 1 أيلول 1920 حيث قال الجنرال غورو من على درج قصر الصنوبر: “أعلن رسميا قيام لبنان الكبي فيما أشارككم فرحتكم وافتخاركم. وأحييه باسم حكومة الجمهورية الفرنسية بعظمته وقوته من النهر الكبير حتى أبواب فلسطين والى قمم السلسة الشرقية”.
وأضاف: “بالرغم من اقتصار الاحتفال بحدث إعلان دولة لبنان الكبير الى أقصى الدرجات الا أن التأثر يبقى موجوداً وهو تأثر يبلغ ذروته في الوقت الذي يجتاز فيه لبنان حاليا فترة ألم عميق نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والازمة الناجمة عن كورونا إضافة الى المأساة غير المسبوقة الناجمة عن انفجار المرفأ”.
وأكد أن أملنا يرتكز اليوم على تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إطلاق ورشة الإصلاحات الضرورية من أجل الخروج بالبلد من الأزمة الحالية والأمل يكمن أيضا في جعل آلامنا حافزاً يدفعنا الى ان نغدو دولة مدنية حيث الكفاءة هي المعيار والقانون هو الضامن للمساواة في الحقوق.
وتابع: “إنني وتحقيقاً للدولة المدنية التزمت الدعوة الى حوار وطني لكيما نبلغ الى صيغة تكون مقبولة من الجميع”.
وأردف: “فليكن الأول من أيلول 2020 محطة انطلاق للبنان جديد حيث المواطن هو الملك وليس زعماء الطوائف دولة حديثة تستجيب لانتظارات الشعب وتطلعات شبيبتنا الذين هم مستقبل البلد”.
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