لبنان | باسيل يسلم ماكرون خارطة طريق لخلاص لبنان اليوم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين جبران باسيل سلّم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اوّل نسخة عن المبادرة التي يقدّمها التيار الى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والى رؤساء الكتل المجتمعين في قصر الصنوبر اليوم. وتتضمّن خارطة طريق خلاصية للبنان على مسارين واحد اقتصادي مالي يتضمّن برنامج اصلاحي محدّد. ويتم تنفيذه من خلال حكومة المهمّة المزمع تشكيلها وآخر دستوري سياسي يتضمّن تطوير النظام للانتقال الى الدولة المدنية والاتفاق على المسائل الكيانية الخلافية من خلال طاولة حوار وطني يطلقها رئيس الجمهورية. ويجتمع الرئيس الفرنسي في هذه الأثناء برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في قصر بعبدا إذ بدأت القمة اللبنانية الفرنسية.

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