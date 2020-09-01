لبنان | بالفيديو: ماكرون تفقد مرفأ بيروت..وهذا ما قاله في حوراه مع المجتمع المدني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 19 دقيقة

يوم حافل للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وصل إلى بيروت مساء البارحة، حيث استهل ماكرون اليوم الثاني من زيارته لبنان احتفالا بذكرى انشاء دولة لبنان الكبير من جبيل. حيث قام بغرس ارزة في محمية جاج بمشاركة طلاب لبنانيين وخاطبهم قائلاً: “اعتمد عليكم”.

وانتقل ماكرون إلى مرفأ بيروت لتفقد الأعمال هناك بعد انفجار 4 آب، حيث يجول في المنطقة المدمرة في مرفأ بيروت، كما توجه لتفقد الفرق الفرنسية العاملة في مرفأ بيروت والتي وصلت لبنان عقب الانفجار للمساعدة في أعمال المسح إلى جانب الفرق اللبنانية واطلع منهم على سير العمل وآخر المستجدات.

وخلال الزيارة التقى مع ممثلي الامم المتحدة وجمعيات المجتمع المدني في مرفأ بيروت، وأجرى حوار معهم، وقال ماكرون على متن حاملة المروحيات “تونّير” في مرفأ بيروت “نحن بحاجة إلى التركيز خلال الأشهر الستة المقبلة على حالة الطوارئ وأن نستمر في حشد المجتمع الدولي”، مضيفاً “أنا مستعد لننظم مجدداً، ربما بين منتصف ونهاية تشرين الأول، مؤتمر دعم دولي مع الأمم المتحدة”.

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وأضاف: “السلطات الرسمية اللبنانية لديها دور، احيانا نسمع امورا ليست متطابقة مع الواقع لكن المطلوب عملية تعقب شفافة وسنبذل قصارى جهودنا لمساعدتكم في هذا المجال”.

وتابع “في الاسابيع الستة المقبلة علينا العمل على تعبئة المجتمع الدولي وتحسين الشفافية، ويجب ان نعتمد على المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي رعته الامم المتحدة وبفضل جهود الامم المتحدة نسعى الى دعم من الدول المختلفة التي مولت هذا المشروع وهذا قد يتجاوب مع الحاجات التي عبرتم عنها”.

وختم شاكرا الامم المتحدة من اجل تنسيق الجهود وتنظيم المساعدات في لبنان وقال: فهمنا انّ هناك حالة طارئة لجهة كورونا لذلك سنركز دعمنا لمستشفى الحريري لمكافحة هذه الجائحة.