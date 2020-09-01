لبنان | مصلحة الليطاني عممت تقريرا مفصلا عن انتاج الطاقة الكهرومائية في معاملها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 2:02 مساءً

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان عن “انتاج قياسي لمعامل الطاقة الكهرومائية بلغ حوالي 621 مليون كيلوواط ساعة خلال عام 2020، مما يشكل واردات مالية للمصلحة تتجاوز 37 مليار ليرة لبنانية على اساس سعر المبيع الى مؤسسة كهرباء لبنان البالغ 60 ليرة لبنانية للكيلوواط ساعة، وحققت وفرا للخزينة العامة يزيد عن 62 مليون دولار اميركي”.

وعممت المصلحة تقريرا مفصلا حول انتاج الطاقة الكهرومائية في معاملها في القرعون وجون والاولي للفترة من كانون الثاني ولغاية 31 آب 2020، أظهر الطاقة المنتجة خلال هذه الفترة والتي بلغت حوالي 621 مليون كيلوواط ساعة مما يشكل واردات مالية للمصلحة تتجاوز 37 مليار ليرة لبنانية ، فيما بلغت الطاقة المنتجة خلال شهر شهر آب وحده أكثر من 51 مليون كيلوواط ساعة”.

وأشارت المصلحة “ان المياه الوافدة الى بحيرة القرعون خلال هذه الفترة بلغت 311 مليون متر مكعب، والمياه المعنفة في معمل عبد العال – مشغرة بلغت 274 مليون متر مكعب والمياه المعنفة في معمل ارقش – بسري بلغت 348 مليون متر مكعب، وفي معمل حلو – جون بلغت 453 مليون متر مكعب”.