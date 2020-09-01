لبنان | ماكرون: سنكون دائماً إلى جانب الشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدداً من الصور خلال غرسه أرزة في محمية أرز جاج.

وعلّق على الصور قائلاً: ” La liberté, le dialogue, la coexistence. Le Liban est fort de ces valeurs. Fort de l’Histoire centenaire du Grand Liban. Il saura renaître de la crise qu’il traverse. Je le dis au nom des Français : nous serons toujours aux côtés du peuple libanais.”

ما يعني: “الحرية، الحوار، التنوع. لبنان قوي في قيمه. قوي في مئوية لبنان الكبير. سيلد من جديد وسيخرج من الأزمة التي يمرّ بها. أقولها باسم الفرنسيين: “سنكون دائماً إلى جانب الشعب اللبناني”.

ووفى ماكرون بوعده، وعاد إلى لبنان في زيارة وصفها البعض بأنها سياسية بامتياز والذي بدأها بزيارة السيدة فيروز في منزلها في الرابية والتي قدمت له لوحة فنية وبدوره قيدها وساماً رفيع المستوى.

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واستقبله في أرض المطار الرئيس ميشال عون وكان هناك خلوة بينهما في صالون الشرف في المطار.

والتقى ماكرون أثناء مغادرته منزل السيدة فيروز عدد من المتظاهرين الذين ارادوا ان يوصلوا له رسالة بأن لبنان وطن حر سيد مستقل رافضين التدخل الخارجي في الشؤون اللبنانية.

وأكد للصحافيين أن اللقاء مع السيدة فيروز كان مميزاً وكان من أجمل اللقاءات الذي قام بها.

وتدل زيارة ماكرون لفيروز بأن لبنان رغم كل السواد الذي يعيشه هناك وجه حقيقي منير ومشعّ وخالد يشبه الأيقونة اللبنانية فيروز.