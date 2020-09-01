لبنان | أديب: بهمة “الأوادم” نتوصل الى تشكيل الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة مصطفى أديب ان الوقت اليوم ليس للكلام بل للعمل.

وقال بعد لقائه المفتي دريان: “بهمة الأوادم وبدعم الجميع نتوصل الى تشكيل الحكومة”.

وتم أمس تكليف أديب تشكيل الحكومة الجديدة بـ90 صوتاً. وفور تكليفه، نزل إلى الشارع إلى بيروت المنكوبة لتفقد الأضرار التي تسببتها جريمة بيروت والإبادة الجماعية التي حصلت وسط العاصمة.

وحاول الحديث مع الناس ولكنهم سرعان ما انفعلوا واتهموه بانه من السلطة الفاسدة إذ إنه كُلّف على أساس التسويات، ولكنه أصرّ أن يقول لهم إنه منهم وسيعمل للخروج من هذه الأزمة وإعادة إعمار بيروت.

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وفي سياق متصل، طلب الرئيس المكلف مصطفى أديب من الله أن يوفقنا في تشكيل الحكومة بأسرع وقت.

وأعلن من بعبدا ان الوقت للعمل بكل قوة بتعامل الجميع من أجل تعافي وطننا لان القلق كبير وبإذن الله سنوفق بهذه المهمة لاختيار فريق عمل متجانس وتنطلق لإجراء الإصلاحات الأساسية لوضع البلد على الطريق الصحيح لنستعيد المبادرة.

وقال: “الفرصة أمام بلدنا ضيقة وعلى كل القوى السياسية أن تدرك ذلك وأقول للبنانين ان قدرنا التغلب على الأحزان وعزمنا راسخ بان أرضنا ستبقى صامدة ومعاً نصنع الأمن بالمستقبل”. وأضاف: “ادعو لنا بالتوفيق”.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أن الاستشارات النيابية ستجرى الأربعاء المقبل، وكشفت المعلومات أن الحكومة المقبلة ستكون مؤلفة من 14 وزيراً اختصاصيين وشخصيات غير مستفزة وكفها نظيف.