لبنان | صور الرئيس الفرنسي ماكرون مع السيدة فيروز…هكذا بدا اللقاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 1:16 مساءً

لم تكن زيارة عادية، ولم يحددها ماكرون كأولى زياراته عبثا قبل زيارة أي سياسي في يوم حافل جرى فيه تسمية رئيس حكومة جديد، هي السيدة فيروز، الكبيرة بمساحة وطن، صورة لبنان الخالدة بأذهان العالم. وكأن ماكرون جاءها ليقول، أنتِ لبنان الذي أعرف وأنتِ لبنان الذي يحلم به اللبنانيون.

وانشغل اللبنانيون البارحة منذ ساعات الصباح الأولى بالتحضيرات لاستقبال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي وصل إلى لبنان مساء للمشاركة في الذكرى المئوية لتأسيس لبنان الكبير.

وكانت السفارة الفرنسية قد أعلنت عن برنامج زيارات الرئيس سابقا، حيث حضرت زيارة السيدة فيروز على رأس الزيارات المقررة للرئيس ماكرون.

وفور وصول الفرنسي إلى مطار بيروت وبعد أن استقبله الرئيس عون في صالة الشرف، توجه ماكرون إلى الرابية حيث محطته الأولى في منزل السيدة فيروز، احتشدت الناس أمام منزلها لاستقبال الرئيس الفرنسي، حيث رفعت اللافتات المرحبة بمجيئه باللغة الفرنسية.

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ورغم تواجد الإعلام بكثافة أمام المنزل إلا أنه لم يسمح للوسائل الإعلامية بمرافقة الرئيس الفرنسي إلى داخل منزل السيدة فيروز، حيث امتدت زيارة ماكرون في منزلها لساعة ونصف تقريبا.

وقدمت سفيرة النجوم إلى ماكرون لوحة فنية لم يتم الكشف عنها، وبالمقابل قلّد الرئيس ايمانويل ماكرون السيدة فيروز بأعلى وسام في الجمهورية الفرنسية كعربون تقدير لأيقونة لن يكررها التاريخ. والجدير بالذكر أنه ليس الوسام الفرنسي الأول الذي تقلد به، بل تسلّمت عام 1988 وسام قائد الفنون والآداب من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، ووسام فارس جوقة الشرف من الرئيس جاك شيراك 1998.

وقد بدا على الرئيس ماكرون عقب انتهاء الزيارة سعادته البالغة والتي عبر عنها قائلا “كان لقاء مميز جمعني بالسيدة فيروز” وقال ماكرون أن أغنية ” لبيروت” هي أحب الأغاني إلى قلبه من صوت السيدة.