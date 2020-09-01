لبنان | ماكرون في خلوته مع رعد: كلنا يعلم أن لكم أجندة إيرانية… هل أنتم لبنانيون؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ ساعتين

عقب الاجتماع الذي عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول زيارة له أي في 6 آب مع زعماء القوى السياسية، كرّث ماكرون للنائب محمد رعد 8 دقائق لعقد الخلوة التي بدا واقفاً خلالها.

ويتحدث همساً لرعد الذي آثَر إبقاء ما دار بين الاثنين طَي الكتمان.

وبعد ذلك، كتب الصحافي Georges Malbrunot المرافق لماكرون حاليا في لبنان، تقريراً الأحد الماضي لمناسبة الزيارة، طالعته “العربية.نت” في موقع الصحيفة التي يعمل فيها كمتخصص بشؤون الشرق الأوسط والصراع العربي الاسرائيلي، وهي Le Figaro الفرنسية.

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وكشف في التقرير “نقلا عن مصدر فرنسي في بيروت” أن ماكرون قال لرعد في تلك الخلوة، “أريد العمل معكم لتغيير لبنان، لكن اثبتوا أنكم لبنانيون، فكلنا يعلم أن لكم أجندة إيرانية. نعرف تاريخكم جيدا، ونعرف هويتكم الخاصة، ولكن هل أنتم لبنانيون. نعم أم لا؟ هل ستساعدون اللبنانيين؟.. نعم أم لا. هل تتحدثون عن اللبنانيين؟.. نعم أم لا. إذاً عودوا إلى الوطن. اتركوا سوريا واليمن، ولتكن مهمتكم هنا لبناء الدولة، لأن الدولة الجديدة ستكون لصالح أبنائكم” وفقا لما نشره “مالبرونو” الذي ذكر أن رعد سيكون بين من سيجتمع إليهم ماكرون اليوم الثلاثاء في “قصر الصنوبر” ببيروت.

ويذكر أن قصر الصنوبر كان مقرا للمفوضين السامين الفرنسيين في زمن الانتداب الفرنسي على لبنان، واشترته الحكومة الفرنسية من مالكيه اللبنانيين بعد عام من قيام “المندوب السامي للانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا” الجنرال Henri Gouraud بإعلان “دولة لبنان الكبير” من شرفته، وهو إعلان صدر في أول أيلول 1920 ويحتفل لبنان بمئويته اليوم.

وكشف الصحافي “مالبرونو” عن أمر آخر ومهم أمس الاثنين، وفي “لو فيغارو” أيضا، ملخصه أن الرئيس الفرنسي كان يعد مع نظيره الأميركي دونالد ترمب، لسلة عقوبات تطاول شخصيات لبنانية، تفاصيلها واردة بخبر منفصل في “العربية.نت” اليوم، وذكر أن المستهدفين بالعقوبات هم رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما ورئيس مجلس الوزراء الأسبق سعد الحريري، إضافة إلى سليم جريصاتي، مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى جانب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، حتى وبنات الرئيس عون نفسه، ولكن يبدو أن كل شيء تم تجميده بعد تكليف سفير لبنان لدى ألمانيا، مصطفى ديب، بتشكيل حكومة جديدة خلفا للمستقيل حسن دياب.