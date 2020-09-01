لبنان | وزني وقع 3 عقود تتعلق بالتدقيق الجنائي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - منذ 3 ساعات وزير المال غازي وزني وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني ثلاثة عقود تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة Alvarez& Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman و KPMG”. وغرد وزني عبر “تويتر”: وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020، وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني ثلاثة عقود تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة Alvarez& Marsal والتدقيق المالي والحسابي مع شركتي Oliver Wyman و KPMG”.

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