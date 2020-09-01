لبنان | سلامة: لن نستخدم الاحتياطي النقدي الإلزامي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - منذ 48 ثانية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسكاي نيوز عربية أننا لن نستخدم الاحتياطي النقدي الإلزامي، ويجب اعادة 30 في المئة من الاموال التي خرجت من البنوك. ورأى أن رفع رؤوس المال إلزامي للمصارف ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق اللبناني. وقال: “تواصلنا مع البنك المركزي الفرنسي ودفاترنا مفتوحة للجميع، حجم السوق السوداء لا يؤثر على أسعار العملة”. وتمنى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي واستمرار المفاوضات. وأضاف: “أحدث قرارات بشأن متطلبات البنوك ستساهم في استقرار سعر صرف الليرة”.

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