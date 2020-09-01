لبنان | أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 1 أيلول 2020

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - صحيفة نداء الوطن

تؤكد مصادر خارجية ان العراب الفعلي لإختيار مصطفى أديب كان طه ميقاتي، شقيق الرئيس ‏ميقاتي. وعمل طه ميقاتي الموجود في فرنسا على تسويق الإسم لدى الإليزيه، ورتب لقاءات بين ‏أديب ومسؤولين فرنسيين خلال الأيام الماضية في برلين‎.‎

يعتبر حزب أساسي في فريق الممانعة أنّ حكومة أديب ستكون حكومة انتقالية هدفها التحضير ‏للانتخابات النيابية المقبلة‎.‎

تتساءل أوساط سياسية عما إذا كانت علاقة هنري شاوول المتينة مع الفرنسيين ستؤهله للمشاركة ‏في الحكومة الجديدة‎.‎

صحيفة الأنباء

‎* ‎صمت

صمت لافت ومستغرب لقوة اقليمية أساسية حيال التطورات على الساحة اللبنانية بما فيها الملف الحكومي‎.‎

‎*‎حضور اضافي

عُلم أن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالشخصيات السياسية اللبنانية اليوم سيشهد حضور شخصية اضافية ‏عن اللقاء المنصرم منذ ثلاثة أسابيع‎.‎

صحيفة البناء

خفايا

رأت‎ ‎مصادر‎ ‎سياسيّة‎ ‎أن‎ ‎مشاركة‎ ‎الرئيس‎ ‎فؤاد‎ ‎السنيورة‎ ‎في‎ ‎التسوية‎ ‎التي‎ ‎انتهت‎ ‎بتسمية‎ ‎رئيس‎ ‎الحكومة‎ ‎بتوافق‎ ‎يشارك‎ ‎فيه‎ ‎حزب‎ ‎الله‎ ‎والتيار‎ ‎الوطني‎ ‎الحر‎ ‎تعني‎ ‎سقوط‎ ‎الاعتراضات‎ ‎الأميركيّة‎ ‎والسعودية‎ ‎على‎ ‎اختبار‎ ‎فرصة‎ ‎هذه‎ ‎التسوية،‎ ‎تمهيداً‎ ‎للحكم‎ ‎على‎ ‎مساراتها‎ ‎الأوسع‎ ‎المدى‎ ‎التي‎ ‎قد‎ ‎تترجم‎ ‎لاحقاً‎ ‎بخطوات‎ ‎أخرى‎.‎

كواليس

قال‎ ‎دبلوماسيّون‎ ‎غربيّون‎ ‎إن‎ ‎فرنسا‎ ‎تحاول‎ ‎ملء‎ ‎الفراغ‎ ‎الناجم‎ ‎عن‎ ‎بدء‎ ‎موسم‎ ‎الانتخابات‎ ‎الأميركية‎ ‎بحركة‎ ‎سياسية‎ ‎نشطة‎ ‎تحاول‎ ‎تعويض‎ ‎الضمور‎ ‎في‎ ‎مكانة‎ ‎فرنسا‎ ‎في‎ ‎الشرق‎ ‎الأوسط‎ ‎وتؤسس‎ ‎لتفاهمات‎ ‎أميركية‎ ‎إيرانية‎ ‎يتولاها‎ ‎الرئيس‎ ‎الأميركي‎ ‎المقبل‎ ‎مهما‎ ‎كانت‎ ‎نتائج‎ ‎الانتخابات‎.‎

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صحيفة اللواء

حسم الموقف من الإسم المرشح، الذي ثبت لاحقاً، لتأليف الحكومة ليل السبت- الأحد‎.‎

يعتبر وزير سابق أنه خضع لعملية تضليل على مستوى المعلومات، جعلته يشطح خارج ما يجري، الأمر الذي ‏أغضبه لاحقاً‎.‎

يعتبر خبير اقتصادي أن الوضع، إذا لم يشهد تقدماً، فإنه على الأقل، لن يتراجع أكثر مما وصل إليه‎!‎

صحيفة الجمهورية

يسود نفور بين مسؤول كبير وشخصية سياسية يتهمها المسؤول بلعب دور تحريضي على السلطة ‏التشريعية

‎.‎

قال مسؤول كبير: العالم كله يعتبر أن له مصلحة في لبنان، خلافًا لكثير من اللبنانيين الذين يعتبرون ‏أن مصلحتهم خارج لبنان

‎!‎

شكلت أكثر من سفارة أجنبية فريق عمل متخصصًا لمتابعة الإتصالات الجارية من أجل مراقبة ‏الإستشارات النيابية وما رافقها بالنظر الى حجم الإتصالات الخارجية التي واكبتها‎.‎

صحيفة النهار

لوحظ ان مساعي انخاء ذيول حادثة خلدة تركزت على الحزب الاشتراكي حيث غالبية العشائر العربية تواليه الى ‏النائب أرسلان ب ” حكم الجيرة ” .‏

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوات لاحتفالات للثنائي الشيعي حصلت في السفارة اللبنانية في ‏ألمانيا بمشاركة السفير مصطفى أديب .‏

يسجل تهافت على مادة المازوت قبل رفع الدعم وارتفاع الأسعار في ظل احتكار المادة واخفائها من قبل تجار ‏وأصحاب محطات المحروقات .‏