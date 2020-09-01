لبنان | ماكرون يغرّد دعماً للمدارس

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الرئيس الفرنسي ماكرون
على أثر وصوله أمس الإثنين إلى بيروت، التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيدة فيروز في دارتها.
في السياق، غرّد ماكرون صباح اليوم عبر “تويتر” باللغة الفرنسية، وقال: “L’école est une chance, elle nous rassemble. Les défis de cette rentrée sont nombreux, mais nous sommes enfin tous réunis ! Faisons preuve de la même responsabilité que ces derniers mois. Bonne rentrée à tous !”.
ما يعني أن “المدرسة توحّدنا، والمصاعب للعودة إلى المدارس كثيرة، ولكننا في الأخير كلنا مجتمعين. لنكن مثالاً للمسؤولية في الأشعر القليلة الباقية. وعودة موفقة”.
يذكر أن ماكرون التقى مساء أمس متظاهرين انتظوه أمام منزل فيروز في بعبدا ليقولوا له: “نحن شعب حر” ولا نسمح لأي دولة أن تتحكم بمصيرنا، كما وأنهم عبّوا عن رفضهم للرئيس المكلف مصطفى أديب.
واعتبر ماكرون سابقاً أن أديب هو الرجل المناسب في هذه المناسبة.
وتم تكليف أديب أمس لتشكيل حكومة جديدة، وفور تكليفه نزل إلى بيروت للكشف عن الأضرار، وإذ الناس تمتعض فور رؤيته، وقالوا له: “أنت لا تمثلنا ولا تمثل الثورة”.
يذكر أن حكومة حسان دياب سقطت على أثر وقوع انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة المئات وجرح الآلاف وهدّم وشرّد أكثر من 300 ألف شخص.
وفو وقوع الانفجار كان مارون أول الواصلين إلى لبنان لمساندة المواطنين والتأكيد على أنه لا يثق بالدولة اللبنانية وسينظم عملية المساعدات شخصياً، ونزل إلى الشارع وتعاطف مع المواطنين.
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