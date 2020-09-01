لبنان | ماكرون: قضيت أوقاتاً مؤثرة جداً مع السيدة فيروز… كان لقاء استثنائياً

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 12:01 صباحًا

اختار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن تكون زيارة السيدة فيروز في منزلها، المحطة الاولى من زيارته الى بيروت، حيث قلّدها ارفع وسام فرنسي، وهو وسام جوقة الشرف من رتبة Commandeur ، وبدورها شكرته السيدة فيروز وقدمت له هدية تذكارية.

وخلال مغادرته منزل السيدة فيروز، توجه ماكرون بكلمة الى المحتجين كما قال للصحافيين أنه “يعد بأن يكون لبنان افضل من ما هو عليه وأن السيدة فيروز ايقونة ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين وقد قضيت معها اوقاتاً مؤثرة جداً، وكان لقاء استثنائيا”.