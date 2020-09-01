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آخر تحديث: 1 - سبتمبر - 2020 12:01 صباحًا
الرئيس الفرنسي ماكرون
اختار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن تكون زيارة السيدة فيروز في منزلها، المحطة الاولى من زيارته الى بيروت، حيث قلّدها ارفع وسام فرنسي، وهو وسام جوقة الشرف من رتبة Commandeur ، وبدورها شكرته السيدة فيروز وقدمت له هدية تذكارية.
وخلال مغادرته منزل السيدة فيروز، توجه ماكرون بكلمة الى المحتجين كما قال للصحافيين أنه “يعد بأن يكون لبنان افضل من ما هو عليه وأن السيدة فيروز ايقونة ولها مكانة خاصة بقلوب الفرنسيين وقد قضيت معها اوقاتاً مؤثرة جداً، وكان لقاء استثنائيا”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | ماكرون: قضيت أوقاتاً مؤثرة جداً مع السيدة فيروز… كان لقاء استثنائياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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