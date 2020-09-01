لبنان | “لوفيغارو”: ماكرون هدّد بالتنسيق مع الرئيس الأميركي بعقوبات تشمل بري والحريري وباسيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:17 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت صحيفة ​لوفيغارو​ الفرنسية، أن “الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ هدد، بالتنسيق مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب،​ بعقوبات​ تشمل رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​جبران باسيل​، ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​”.

وذكرت الصحيفة ان ماكرون قال “إنّه سيذهب إلى أقصى الحدود في الحضّ على مكافحة الفساد، ولن يكون هنالك امتياز أو استثناء لأحد”، وبأنه صرّح لها قبيل زيارته الى بيروت قائلاً “نعم نفكّر بالعقوبات، لكن يجب أن نفعل ذلك مع الأميركيّين كي يكون الأمر فعّالاً”.

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ونقلت لو فيغارو نقلا عن مصدر لم تكشف عن هويته أن “الرئيس ماكرون بدأ فعلاً بإعداد لائحة بالشخصيات المعنية بالعقوبات بالتعاون مع نظيره الأميركي دونالد ترمب”.

واشارت الصحيفة الى أن ضغوطات الرئيس الفرنسي أتت بثمارها، وبعد أسبوعين من المماطلة، تم تعيين موعد للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة قبل ساعات قليلة من وصوله.