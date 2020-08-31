لبنان | الرئيس عون: الرئيس ماكرون صديق للبنان يعد ويفي بوعوده

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 9 دقائق الرئيس ميشال عون غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر “تويتر” باللغة الفرنسية: “أهلا وسهلا بالرئيس الصديق للبنان والذي يعد ويفي بوعوده!”.

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