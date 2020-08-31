لبنان | ماكرون من أمام منزل السيدة فيروز: “أنا معكم”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 3 دقائق

اعلن الرئيس الفرنسي من أمام منزل السيدة فيروز في الرابية: “أنا معكم”.

وكان في استقبال ماكرون السيدة ريما الرحباني، كما كان في انتظاره مجموعة من المتظاهرين الرافضين لما اعتبروه دعم ماكرون للطبقة الحاكمة، مطالبين اياه بالاستماع لأصوات الناس فقط. وألقى ماكرون التحية على المتظاهرين المتواجدين

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وعلم أن ماكرون سيمنح السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا انشأه نابليون بونابرت عام 1802.

وكانت بلدية الرابية زينت المنطقة بالاعلام الفرنسية واللبنانية ورفعت اللافتات المرحبة بالرئيس الضيف باللغة الفرنسية.

واختار الرئيس الفرنسي أن يبدأ زيارته إلى لبنان بالاجتماع مع السيدة فيروز، والتي تمثل صورة وحدة لبنان، حيث أدرج قصر الإليزيه اسم السيدة فيروز في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي. وكتب ماكرون في برنامجه عبارة “موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين”.