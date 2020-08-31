لبنان | ماكرون: فرنسا ملتزمة لكي تكون معكم وتدعم لبنان والشعب اللبناني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ 37 دقيقة

قبيل مغادرته مطار رفيق الحريري الدولي حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في صالون الشرف اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون “لقد عدت كما كنت قد وعدت الى لبنان وبيروت، وكما كنت قد التزمت في زيارتي السابقه، اولا لأتأكد مما حصل في المساعدات الإنسانية التي تبعت الإنفجار، وقد نظمنا في التاسع من آب تحت اشراف الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا في فرنسا لتنظيم هذه المساعدات مع رغبة وتمني التأكيد على الشفافية ودور المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والمدنية، وغدا سأتوجه الى المرفأ اكشف على ذلك شخصيا وسننسق ايضا المساعدات الصحية، واعرف ايضا ان لبنان يعاني من آفة covid 19 ونحن نتابع برامج المساعدة في التعليم والمدارس وكل انواع الدعم الضروري للشعب اللبناني، وهذا نفس التعهد والإلتزام الذي رافق ايضا التعاون التقني الذي قدمناه وبدأنا تقديمه الى جانب الحكومةاللبنانية بناء لطلب الحكومة اللبنانية، لا سيما في اطار التحقيق الحاصل في موضوع الإنفجار.

واضاف “السبب الثاني لزيارتي الأن هو الذكرى المئوية لدولة لبنان الكبير، وبالتأكيد نحن نود ان نمضي قدما، وايضا هدف هذه الزيارة هو الاطلاع على ما استجد من الوضع السياسي، وموقفي ما زال نفسه وهو ضرورة تأكيد ما سيحصل، واني قد رأيت ان العملية قد انطلقت في الساعات الأخيرة بتسمية رئيس وزراء وبالتأكيد لا يعود لي ان اوافق عليه او لا، لأن ذلك يعود الى السيادة اللبنانية ولكن علي ان اتأكد انه حقا سيتمكن من تشكيل حكومة مهمة لخدمة الشعب اللبناني ولبنان واطلاق اقتراحات بشأن مكافحة الفساد من أجل العدالة واجراء اصلاحات ايضا في مجال الطاقة واعادة بناء المرفأ وادارة افضل ايضا للبنك المركزي والنظام المصرفي، كل هذه الإصلاحات الضرورية التي بالتأكيد التزمت من جهتي بمتابعتها لأنه بالتأكيد يجب ان تعتمدها هذه الحكومة وان فرنسا ملتزمة لكي تكون معكم وتدعم لبنان والشعب اللبناني .هذه هي الأهداف الثلاثة لهذه الزيارة اليوم وايضا لأنني كنت اود ان احقق وعدي الذي اطلقته في زيارتي الأخيرة للبنان.