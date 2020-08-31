لبنان | ماكرون وصل إلى بيروت..وهذا ما قاله فور وصوله

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 10:18 مساءً - منذ ساعتين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وكان في استقباله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. فور وصوله إلى مطار بيروت غرّد ماكرون بالعربية: “أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين. وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سوياً على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار”.

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