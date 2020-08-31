لبنان | بعد 20 عاما من الانقطاع..المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعيد استثمار مشروع ري القاسمية

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المصلحة الوطنية لنهر اللليطاني تعيد استثمار مشروع ري القاسمية
اعادت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مشروع ري القاسمية في الغازية الى قيد الاستثمار اليوم للمرة الاولى منذ 20 عاما، وذلك بعد عمل استمر اشهر شمل انجاز اعادة بناء نفق الغازية و اعادة تأهيل نفق الزهراني – الغازية و ازالة التعديات عن حرم القناة في الغازية بمساحة 96 الف متر مربع وتجديد وصيانة مقاطع قناة الغازية بطول 8 كلم .
حيث قامت اليوم بحضور رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني الاستاذ علي مطر و بلديات المنطقة وفريق المصلحة بتحويل المياه الى المقاطع الممتدة من الزهراني ولغاية وسط الغازية و هي ستروي في المرحلة الاولى اكثر من 150 هكتار من الاراضي الزراعية التي يتم ريها حاليا بالآبار المالحة.
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