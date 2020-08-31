لبنان | الجيش: استكمال أعمال المسح في المنطقة المتضررة جراء الانفجار في مرفأ بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 24 ثانية قيادة الجيش صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي: “تتواصل عمليات المسح في عدد من المناطق المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت، وفي هذا الإطار تقوم فرق مختصة بالكشف على الوحدات السكنية في الرميل، الجعيتاوي، الشحروري – الأشرفية، وذلك يوم الثلاثاء 1 ايلول.

يرجى من سكان الأحياء المذكورة التواجد في منازلهم تسهيلا لعمل فرق مسح الأضرار”.

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