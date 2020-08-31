كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 24 دقيقة آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2020 7:54 مساءً وزارة الصحة العامة اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 438 اصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 17308 .

وجاء في التقرير: Advertisements وتوزعت الإصابات بحسب المناطق على الشكل التالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | 7 حالات وفاة بفيروس كورونا..وهذا عدد المصابين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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