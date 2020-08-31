لبنان | هكذا علّق صندوق النقد على تكليف أديب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ 36 دقيقة صندوق النقد الدولي رحّب المتحدث باسم صندوق النقد الدولي بتسمية رئيس وزراء جديد في لبنان، معربا عن أمله في أن يتم تشكيل حكومة جديدة قريباً بتفويض لتنفيذ السياسات والإصلاحات التي يحتاجها لبنان لمعالجة الأزمة الحالية واستعادة النمو المستدام “.

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