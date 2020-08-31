لبنان | وصول طائرة مساعدات الى بيروت مقدمة من الاتحاد الأوروبي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعلنت المفوضية الاوروبية في بيان، عن وصول طائرة جسر جوي جديدة من المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي الى بيروت، قوامها 12 طنا من الإمدادات الإنسانية والمعدات الطبية الأساسية، من بينها مستشفى جوال وأقنعة وجه. وتولى الاتحاد الأوروبي تغطية تكلفة الرحلة بالكامل، بينما قدمت المساعدات السلطات الاسبانية ومؤسسة “فيليبس” وجامعة “أنتويرب”.

وقال المفوض الأوروبي المكلف بالمساعدة الإنسانية جانيز لينارتشيتش: “الاتحاد الأوروبي يستمر في دعم لبنان بالمساعدات الأكثر إلحاحا. وقد قدمنا 29 طنا من الإمدادات الأساسية منذ وقوع التفجير، وأكثر من 64 مليون يورو كتمويل طوارىء. وأود أن أعرب عن امتناني لجميع البلدان الأوروبية وشركائنا على الأرض والذين أعربوا عن تضامنهم مع لبنان في هذه الفترة الصعبة من خلال تقديم دعم أساسي”.

وأشار بيان المفوضية الى أن “المواد المسلمة اليوم، ستساعد الفئات الأكثر ضعفا بتلبية احتياجاتها الطبية في أعقاب التفجير الذي وقع في مرفأ بيروت وفي ظل تفشي جائحة كورونا. وهذا هو الجسر الجوي الإنساني الثاني الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي بعد الجسر الأول في 13 آب”.