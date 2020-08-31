كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 07:17 مساءً - منذ ساعتين آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2020 6:13 مساءً بهاء الحريري بعد تكليف السفير مصطفى أديب برئاسة الحكومة، غرّد الشيخ بهاء الحريري على حسابه عبر موقع “تويتر” قائلاً “سقط القناع عن من يدّعون حرصهم على مكانة رئاسة الحكومة وصلاحياتها، فبعد تفريطهم على مدار حكوماتهم السابقة بحقوق أهل السنّة وتعريضهم للمظالم، ها هم يبيعون موقع الرئاسة الثالثة لإيران وميليشياتها ولمن لا زال يراهن عليها في الداخل والخارج”.

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بهاء الحريري: سقط القناع عن من فرّطوا على مدار حكوماتهم السابقة بحقوق أهل السنّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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