- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2020 5:44 مساءً
السفارة الفرنسية في بيروت
وزعت السفارة الفرنسية برنامج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، وجاء فيه: “سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان من الاثنين 31 آب ولغاية الاربعاء 2 ايلول، كما تعهد للشعب اللبناني في 6 آب المنصرم بعد الانفجار المأساوي الذي ضرب بيروت.
هذه الزيارة ستشكل ايضا فرصة للرئيس ماكرون للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.
الاثنين 31 آب
20,00 مساء: وصول الرئيس ماكرون إلى مطار بيروت حيث سيستقبله الرئيس ميشال عون.
21,00: لقاء السيدة فيروز في منزلها، من دون إعلام.
23,00: لقاء مع الرئيس سعد الحريري.
الثلاثاء 1 أيلول
9,30: وصول الرئيس ماكرون إلى محمية أرز جاج للاحتفال بمئوية لبنان الكبير.
10,45: زيارة مرفأ بيروت
– لقاء مع ممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني المجندين لبناء المرفأ والمدينة على متن حاملة الطوافات لو تونير.
– لقاء مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة الذين ساعدوا في البناء.
– لقاء مع فرق camp ventoux الذين ساهموا في تنظيف وإزالة الأنقاض من المرفأ.
13,30: حفل الاستقبال الرسمي في قصر بعيدا.
13,45: غداء رسمي في قصر بعبدا يقيمه الرئيس عون على شرف الرئيس ماكرون.
15,15: زيارة الرئيس ماكرون لمستشفى الرئيس رفيق الحريري.
17,00: لقاء الرئيس ماكرون مع البطريرك الماروني بشاره بطرس الراعي، في قصر الصنوبر.
17,30: لقاء الرئيس ماكرون مع المسؤولين السياسيين اللبنانيين في قصر الصنوبر.
19,30: مؤتمر صحافي للرئيس ماكرون في قصر الصنوبر، يشارك فيه الإعلاميون المعتمدون”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | السفارة الفرنسية وزعت برنامج زيارة ماكرون الى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.